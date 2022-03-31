Hakkari'de Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar operasyonu başlatıldı.
TÜRKİYE 31.03.2022, 10:46
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de "Eren Kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit J.Bnb. Yavuz Başayar" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 710 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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