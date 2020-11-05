Hakkari'de işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Gündüz ve Ölmez'in cenazesi, Hakkari'deki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Şehit işçilerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Yüksekova ilçesindeki İhsaniye Camisi'nin yanındaki tören alanına getirildi.

Cenaze namazını İlçe Müftüsü Şakin Şahin kıldırdı ve dua etti. Törene katılan protokol üyeleri, şehitlerin yakınlarını teskin etti, başsağlığı diledi.

Şehitlerden Gündüz Kamışlı köyüne bağlı Kilimli mezrasında, Ölmez de Akalın Mahallesi'nde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene şehitlerin yakınları, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçeye bağlı belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşları katıldı.

Reşat Keskin'in cenazesi Van'da toprağa verildi

Aynı saldırıda şehit olan Reşat Keskin'in cenazesi ise, Hakkari'deki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yakınları tarafından Van'ın Edremit ilçesine getirilen Keskin için Eski Eminpaşa Camisi önünde tören düzenlendi.

İl Müftü Vekili Sacid Emiri, cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

3 çocuk babası Keskin, Eski Şehir Mezarlığında dualar eşliğine toprağa verildi.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Keskin'in yakınları katıldı.

Vali Bilmez, törenin ardından şehidin yakınlarını teskin etti, acılı aileye başsağlığı diledi.

Olay

Derecik ilçesinde dün Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda işçiler Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit olmuştu.