Hakkari'de teröristlerin sığınağına operasyon düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Hakkari Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen operasyonlarda teröristlerin kullandığı bir sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınakta yapılan aramada uyuşturucu madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınaktan 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Konu ile ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Jandarma Komutanlığı'nca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen Eren Abluka- 2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK bölücü terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama tarama faaliyetinde 12 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca, aynı sığınakta; 1 adet piknik tüpü, 1 adet güneş paneli, 1 adet sırt çantası, 1 adet akü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilerek, sığınak imha edilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."