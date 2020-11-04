Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 5 olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Daha sonra yapılan açıklamada ise bölgede 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu." bilgisine yer verildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler Derecik'te işçilere saldıran gruptan
Milli Savunma Bakanlığı, "Şemdinli'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.
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