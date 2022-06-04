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Hal Yasası'nda sona gelindi! İşte sebze-meyve fiyatlarını düşürecek çalışmanın detayları

İki senedir üzerinde çalışılan Hal Yasası'nda artık sona gelindi. Çalışma ile fahiş boyutlara ulaşan fiyatları düşürmek için hal esnafının birbirine ürün satması önlenecek. Büyükşehirlerde yeni haller açılacak, çürüme ve bozulmaya karşı soğuk zincir taşımacılığı desteklenecek. Aracılar azalacak. Hallerin modernizasyonu sağlanarak teknolojiden daha fazla yararlanılması sağlanacak.

TÜRKİYE 04.06.2022, 12:34 04.06.2022, 17:24

Ticaret Bakanlığı ile AK Parti kurmayları arasında yapılan son toplantılarda, sebze ve meyvelerin ticaretine ilişkin köklü dönüşümlerin hayata geçirileceği Hal Yasası'yla fahiş fiyat artışları ve fırsatçılığın önüne geçecek adımlar masaya yatırıldı. Artık sona gelinen çalışma ile fiyat artışlarına karşı üretimden satışa maliyetleri azaltacak bir dizi tedbir öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERE YENİ HALLER AÇILACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre ilk olarak fiyatları etkileyen tekelleşmenin ortadan kaldırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yeni hallerin açılması sağlanacak. Belediyeler bunu sağlayamazsa Ticaret Bakanlığı devreye girecek.

TEKNOLOJİDEN YARARLANILARAK MALİYET DÜŞÜRÜLECEK

Hallerin modernizasyonu sağlanarak forklift kullanımının yaygınlaştırılması gibi teknolojiden daha fazla yararlanılması sağlanacak. Bununla maliyetlerin daha da azaltılması hedefleniyor. Ürünün tarladan raflara kadar takibini yapacak bir sistem oluşturulacak.

SOĞUK ZİNCİR DESTEĞİ İLE ÜRÜN KAYBI ÖNLENECEK

Yeni düzenlemeler ile sebze ve meyvedeki çürüme ve bozulma ile oluşan israfın asgari seviyeye çekilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda da soğuk zincir taşımacılığına destek verilmesi, kamyonların 'frigo'ya dönüştürülmesi gündemde. Soğuk zincir ile tarladan sofraya kadar oluşan yüzde 30-35'lik ürün kaybı önlenecek.

HAL ESNAFININ BİRBİRİNE SATIŞ YAPMASI YASAKLANACAK

Fiyatların artmasına neden olan etkinlerden birinin de hal esnafının birbirine ürün satması olduğu değerlendiriliyor. Ürünlerin el değiştirmesinin fiyat artışını da beraberinde getirdiği belirtilirken, bunun önlenmesine yönelik bir adım atılabileceğine dikkat çekiliyor.

Ürün fiyatlarının belirlenmesindeki en önemli bir diğer kriter, nakliye ve komisyon ücretleri. Bu kapsamda, üretici birliklerini ürünleri doğrudan hallere taşımasına olanak sağlayacak şekilde güçlendirecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi. Böylelikle aracılar daha da azalacağı ve maliyet düşeceği için gıda fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor.

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