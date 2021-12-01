Halat çarptı, denize düştü, kayboldu
Zonguldak'ta halatın çarpması sonucu denize düşen Azerbaycan uyruklu gemi personeli kayboldu.
TÜRKİYE 01.12.2021, 13:34
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gemide çalıştığı sırada halatın çarptığı Azerbaycan uyruklu personel, denize düşerek kayboldu.
Denize düşme anı güvenlik kamerasına yansıyan personeli arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
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