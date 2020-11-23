Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Haldun Dormen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

COVID-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirten Dormen, bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kal