Halı sahada faul yaptı, kavga çıktı
Halı sahada maç yapan iki grup, faul sebebi ile birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine dönüşerek tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştu.
TÜRKİYE 29.12.2021, 12:45
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir halı sahaya maç yapmak için gelen gençler arasında, yapılan faul sebebi ile kavga çıktı.
İki grubun birbirine girdiği olayda tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu.
IŞIKLAR SÖNDÜ
Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olayda, orada bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırmak için sahaya girdi.
İki grubun ayrılmaması üzerine halı saha işletmecesi ışıkları kapattı.
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