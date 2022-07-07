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Haluk Levent'i CİMER'e şikayet ettiler

Haluk Levent, bursu geç yattığı için AHBAP'ı CİMER'e şikayet eden öğrenciye seslendi.

TÜRKİYE 07.07.2022, 09:34
Haluk Levent'i CİMER'e şikayet ettiler

AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Reklam filmlerinden elde ettiği geliri, 500 öğrenciye 6'şar bin TL'lik burs olarak dağıtılacağını açıklayan Levent, bir öğrencinin bursunun geç yatması nedeniyle kendilerini CİMER'e şikayet ettiğini söyledi.

"Şaşıp kalıyorum"

Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent, "Bazen şaşırıp kalıyorum. Araştırılmadan bu işler olmaz ki. 18 bin kişinin gelir durumunu tek tek araştırmak 2 ayı buldu. Sonra da hesaplarına 6'şar bin TL yatırdık. Ö.Y isimli bir öğrenci sonuçlar geç açıklandığı içim Ahbap’ı Cimer'e şikayet etmiş. 6 bin TL'yi de almış bu arada" dedi.

"En kısa sürede yatacak dediniz"

Daha sonra ise AHBAP'ı şikayet eden öğrenci bir tweet atarak özür diledi ve "Benim kızdığım şey geç yatması değil, en kısa sürede yatacak denilmesine rağmen 40 gün sonra yatmasıydı. Umut verilmesiydi unutmayın ki herkesin bir hayatı var ve ona göre planlar yapıyor. Ama ben yine de özür dilerim. iyi geceler dilerim" ifadelerini kullandı.

"Haluk ağabeyiniz sizler için emek harcıyor.."

Levent ise o tweeti paylaşarak "Cimer'e başvuran arkadaş ortaya çıkmış. Bu arkadaşımıza kim kötü söz yazarsa ben o şahsı engelleyeceğim. Sadece bu arkadaşa şunu tavsiye etmek istiyorum. Haluk ağabeyiniz sizler için emek harcarken 40 gün beklemenin karşılığı Cimer'e şikayet midir? Olmamalıydı. Bol bol twit atmalıydın. Özrünü kabul ettim. Yüklenmeyin Özgür'e, ona hakaret eden 2 hesabı engelledim üzgünüm. Sonuçta genç arkadaşlar hepimizin şu hayatta ne eksikleri var kim bilir. Neyse konu kapanmıştır" paylaşımını yaptı.

Haluk Levent i CİMER e şikayet ettiler #1

Haluk Levent i CİMER e şikayet ettiler #2

#CİMER #Haluk Levent #AHBAP Derneği Başkanı
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