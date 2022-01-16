Hamile kadına kapkaç yapan hırsızlar yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde 2 “Kapkaç", 4 “Otodan Hırsızlık" 2 “Oto Hırsızlığı" ve 1 “Mala Zarar Verme" suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde suçları gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. ve M.K. isimli şüpheliler, Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde bulunun bir iş yerine daha önceden çaldıkları aküleri satmak istedikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

HAMİLE KADINA KAPKAÇ YAPTILAR

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında İstanbul Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde 4 aylık hamile olan Ceren Yiğit, bebek arabasına koyduğu 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte evinden çıkarak sokakta yürümeye başladı.

Genç kadın oturduğu sitenin sokağında bir süre gittikten sonra arkasından plakasız motosikletle kasklı iki şahıs geldi.

HAMİLE VE BEBEKLİ KADINA DEHŞET YAŞATTILAR

Şahıslardan biri motosikletten inerek genç kadının 15 bin lira değerindeki cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından kapkaççı motosiklete atlayarak kaçarken, genç kadın ise hamile halde bebek arabasıyla birlikte kapkaççıların peşinden koştu.

Sitenin güvenlik görevlisi ve bahçıvanın da arkasından bağırdığı şahıslar hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kadının şok yaşadığı olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

AKÜ VE OTO HIRSIZLIĞI DA YAPTILAR

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri, şahısların kasklı olduğu için yüzlerinin görünmediğini ve motosikletin de plakasının olamadığını belirledi.

Bunun üzerine çalışmalara devam eden Sadabad Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, şahısların kaçış güzergahındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyerek günlerce çalışma yapan Kağıthane polisi, kapkaççıların izini Eyüpsultan’a kadar sürdü.

GÜNLERCE İZLENEREK SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahısların Eyüpsultan ilçesinde akü satışı yapan bir işyerine girdilerini ve çok sayıda otodan çaldıkları aküleri buraya taşıdıklarını tespit etti. Buradan çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahısların Nurtepe Mahallesi’nde ise Şenay Demir isimli kadının cep telefonunu kapkaç yoluyla çaldıklarını belirledi.

Yapılan çalışmalarda şahısların kapkaç olayını bir önceki olayla benzer şekilde gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine Kağıthane polisi, şahısların aküleri sattığı işyerinde önlem alarak beklemeye başladı. Şahıslar çaldığı çok sayıda aküyü iş yerine taşıdıkları esnada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Aramaları yapılan şahısların üstünden ikinci kapkaç olayında çaldıkları cep telefonu bulundu.

71 SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR

Şahısların otolardan çaldığı 11 adet aküye, kapkaç olaylarında kullandıkları motosiklete ve yine çaldıkları bir otomobile polis ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre A.’nın (20) 34 ayrı suçtan aranmasının, 1.5 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu ve 54 suçtan kaydı bulunduğu, suç ortağı Murat K.’nın (17) ise 2 ayrı suçtan arandığı ve 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan ve toplamda 9 olaya karışan Emre A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine, Murat K. ise Maltepe Cezaevine teslim edildi.

"HAMİLEYDİM, BAŞKA BİR ŞEY DE OLABİLİRDİ"

Olayla ilgili konuşan mağdur Ceren Yiğit, "Bebek arabasıyla geliyordum, çocuğum elimdeydi. Tam bu noktada arkadan gelen kişi cep telefonunu cebimden çekti. Arkadan da biri geliyormuş, herhalde planlı takip edildim, telefonumu çaldılar. Baya arkasından koştum ama hamile olduğum için çok fazla koşamadım. 4 aylık hamileyim, böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Telefonu da yeni almıştım, telefon önemli değil ama hamileydim, sonuçta başka bir şey de olabilirdi. Yanımda da bebek arasın 3 yaşında bebeğim vardı. Arabayı bırakabilirdim ve o düşebilirdi." dedi.

"ÇIĞLIK ATTI, ÇIĞLIKTAN SONRA DA AĞLADI"

Olayı gören bir vatandaş ise, "Güvenlik arkadaşımla içeride oturuyordum. 2 tane genç çocuk, cemevinin oradan gelince kendi kendime bunlar bayana bir şey mi yapacak acaba dedim ve dışarıya çıktım. Bayan da çocuğuyla 50 metre ileri gidince, gelip bayanın elinden telefonunu çekti ve kaçtı. Benden peşlerinden ‘polis’ diye bağırdım ama elimizden bir şey gelmedi. Kadın bizim kardeşimiz ve kadıncağız hamileydi. Kendisi çığlık attı, çığlığın ardından da ağladı. Kadın düşmedi ama kendinden geçti." ifadelerini kullandı.