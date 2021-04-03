Hamileyken aşerdiği börek geçim kaynağı oldu

Adana'da yaşayan Çağla Tokay (33), 2017 yılında hamile olduğu dönemde börek aşerdi. Tokay, internet üzerinden öğrendiği tariflerle börek yapımına başladı. Tokay, böreklerini tadan yakınlarının beğenmesi üzerine geliştirmeye başladı. Arnavut, Boşnak ve küt böreği gibi ürünlerin kentte yapılmadığının farkına varan Tokay, iş yeri açmaya karar verdi. Tokay, açtığı iş yerinde kurduğu mangal üzerindeki düzenekle el açması börek çeşitlerini közde pişirmeye başladı. Kendi işinin patronu olan Tokay, kızıyla birlikte müşterilerini karşılıyor.

"MÜŞTERİLERİM ÇOK MEMNUN KALDI"

Arnavut ve Boşnak böreğinin pişirilme yönteminin közde olduğunu söyleyen Tokay, "Evde közde pişirme imkanım olmadığı için fırında pişiriyordum. Dükkan açmamdaki en önemli neden ise közde böreği tüm Adana'ya tanıtmak istememden kaynaklıydı. Müşterilerim közde börekten çok memnun kaldı. Börek közde piştiğinde lezzeti çok farklı oluyor. Bu pişirme yönetimi insanları çok etkiliyor. Közde böreği Adana'da sadece ben yapıyorum" dedi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM KIZIM"

İş yeri açma fikrini anlattığında çevresindeki çoğu kişinin kendisine 'yapamazsın' dediğini kaydeden Tokay, "Şimdi işlerim iyi gidince herkes imrenerek bakıyor. En büyük destekçim kızım. 'Çocuk kısmetiyle gelir' diye bir söz vardır. Benim kızım da kısmetiyle geldi" diye konuştu.