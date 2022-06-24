Harekat bölgelerinde 18 terörist öldürüldü
MSB, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TÜRKİYE 24.06.2022, 14:39
Mehmetçik harekat bölgelerinde hain PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor...
Kahraman askerlerimiz sınırlarımızın ötesinde saldırı hazırlığındaki terörislerin üzerine kabus gibi çöktü.
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
18 hain öldürüldü
Açıklamada,"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi." denildi.
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