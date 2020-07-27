Hareket halindeki otomobilde yangın
İzmir'in Gaziemir ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
TÜRKİYE 27.07.2020, 17:04
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Balçova'dan Gaziemir yönüne giden H.A. idaresindeki otomobil, İzmir Çevre Yolu Uzundere mevkisinde alev aldı.
Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araç, çevrede bulunanların yardımıyla söndürüldü.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, hasar oluşan otomobil itfaiyenin soğutma çalışmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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