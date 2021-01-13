Hasretle beklenen yağışlar yüzünü gösterdi!

İzmir'de şiddetli sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Çok ayıda ev ve iş yerini su bastı. Sele kapılarak tırın altına giren bir vatandaşı çevredekiler kurtardı.

İstanbul’da da manzara aynıydı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Türkiye'nin batısında etkili olan yağışlar iç kesimlerde kara dönüştü Başkentte yer yer kar yağışı başladı. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de trafikte aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, dün akşam başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Uludağ'da çocuklar gönüllerince oynarken, pistlerin kademeli olarak açılması planlanıyor.

Ağrı'da etkili olan soğuk hava ise yaşamı zorlaştırdı. Soğuk havanın etkisiyle dere, nehir ve göletler buz tuttu.

Son 30 yılın en sıcak kış mevsiminin yaşandığı Erzurum'da da, Mahalleden geçen tren yolunda sıralanan köy sakinleri, kar duasına çıktı.