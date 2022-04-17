Hasta çocuğun tedavisi için toplanan parayı çalan iki kişi yakalandı!
Malatya'da hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbarayı çalan iki kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 17.04.2022, 17:39
Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, SMA hastası 2 yaşındaki Destan Duru'ya yardım amaçlı kurulan stanttan bağış kumbarasının dün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı
Yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler T. Y. ve M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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