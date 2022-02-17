Hasta taşıyan ambulans devrildi
Otomobil ile çarpışıp, devrilen ambulanstaki hasta ve yakını ile 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza, MOBESE kameralarına yansıdı.
TÜRKİYE 17.02.2022, 15:02
Dün akşam saatlerinde Çorum Çevre Yolu İskilip kavşağında hasta taşıyan Baki Solak yönetimindeki 19 AJ 993 plakalı ambulans, Hasan Şentürk yönetimindeki otomobil ile çarpışıp devrildi.
Kazada, ambulansın sürücüsü Solak ile sağlık çalışanları Tevfik Güney ve Hanife Çakal, hasta Hülya K. ve yakını Ali K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
AMBULANS, METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Bu arada kaza, MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobille çarpışan ambulansın metrelerce sürüklendiği, çevredekilerin, yaralıların yardıma koştuğu görüldü.
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