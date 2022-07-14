Hastadan hemşireye şiddet
Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, bir hastanın hemşireye şiddet uyguladığı görüntüleri yayınladı.
TÜRKİYE 14.07.2022, 11:46
Yine bir sağlık çalışanı, yine şiddet…
Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, bir hastanın sağlık çalışanına şiddet uyguladığı görüntüleri yayınladı.
“Ne yapacağım? Vuruyorum”
Söz konusu videoda sedyede oturan kişi, sağlık çalışanına önce bağırıp çağırdı.
Sesinin şiddetini daha yükselten hasta, sonrasında hemşireye vurmaya başladı.
Hemşirenin “Ne yapıyorsun?” tepkisi üzerine hastanın “Ne yapacağım? Vuruyorum” dediği duyuldu.
“Haddinizi bileceksiniz”
Görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı.
Dernek, bu anları yayınlarken, şu notu düştü:
“Haddinizi bileceksiniz! Hemşireye elinizi kaldırmamayı öğreneceksiniz! Hastane kapısından girince insanlığınızı kapının dışında unutmayacaksınız. Tüm sağlık meslek mensuplarını dozu fil dozuna ulaşan bu şiddet olayları için desteğe davet ediyoruz.”
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