Hastane dönüşü kaza: 2 ölü
Mermer yüklü tıra arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile annesi hayatını kaybetti. Annesini muayene ettiren sürücünün, hastaneden döndüğü öğrenildi.
Bursa’da hasta annesini kent merkezindeki hastanede muayene ettirdikten sonra Orhaneli ilçesine dönmek üzere yola çıkan Adnan Yılmaz (41) yönetimindeki 16 N 4958 plakalı otomobil, Akçabük Mahallesi'nde aynı yöndeki Ö.B.'nin (43) kullandığı 16 RCP 34 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı.
Saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada tırın altına girerek hurdaya dönen otomobilde Yılmaz ile annesi Fatma Yılmaz (65), hayatını kaybetti.
Anne ve oğlunu itfaiye çıkardı
İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin otomobilden çıkardığı anne ve oğlunun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hastane personeliydi
2 çocuk babası Adnan Yılmaz'ın, Orhaneli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ise araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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