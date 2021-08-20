Hastane önüne atıp kaçtılar!

İzmir'in Konak ilçesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir genç kız bırakıldı.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerin hastaneye alınan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.T. olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

UYUŞTURUCU KULLANDIKTAN SONRA FENALAŞMIŞ

Genç kızın uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

GENÇ KIZI BIRAKAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında E.T'yi hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.