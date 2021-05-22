Hastanede başkasının bebeğini kaçırmaya çalıştı!
İstanbul'da Fas uyruklu kadının, hastane koridorunda "Bu çocuk benim" diye bağırarak 8 aylık Tercan bebeği kaçırmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne 8 aylık bebeklerini getiren anne ve babaanne zor anlar yaşadı.
Röntgen sırası bekledikleri sırada bebeğin annesi bilgi almak için içeri girdi. Bu sırada babaannesi ile bekleyen Tercan bebeğin yanına Fas uyruklu S.K. yanaştı.
BEBEĞİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
Bebeğin kolundan tutan Faslı kadın "Bu çocuk benim" diyerek bağırmaya başladı. Çocuğu almak için uğraşan kadına babaanne engel oldu. Hastanede bağrışmaları duyan güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun kimliğini kontrol edince gerçek ortaya çıktı. Fas uyruklu kadının 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştığı anlaşılınca S.K gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Faslı S.K.'nın polisteki ifadesinde bebeğin kendi çocuğuna benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Öte yandan yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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