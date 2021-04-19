Hastaneden oğlunun cansız bedeniyle çıktı
Adana'da 1 yaşındaki Demir Hakverdi, alerjik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülürken trafik kazasında hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından babası tarafından alındı.
Dün Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda doktor olduğu öğrenilen Murat A. idaresindeki otomobil ile Derya H.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Derya Hakverdi ile eşi Ulaş Hakverdi ve 1 yaşındaki çocukları Demir Hakverdi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI
Durumu ağır olan Demir Hakverdi, dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Minik Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Demir H.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sırada baba Ulaş Hakverdi, evladının ceset torbasındaki cansız bedenini otomobile kadar kucağında taşıdı.
HASTANE YOLUNDA KAZA
Minik Demir, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan ailenin dün evden bebeklerini alerjisi tuttuğu için hastaneye götürmek için yola çıktıkları, bu sırada kaza yaptıkları öğrenildi.
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Gaziantep FK
|33
|51
|7. Hatayspor
|33
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|34
|37
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|33
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
|10. Celta de Vigo
|31
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Osasuna
|31
|37
|13. Cádiz
|31
|36
|14. Valencia
|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
|16. Deportivo Alaves
|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
|19. Elche
|31
|26
|20. Eibar
|31
|23