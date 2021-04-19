Hastaneden oğlunun cansız bedeniyle çıktı

Dün Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda doktor olduğu öğrenilen Murat A. idaresindeki otomobil ile Derya H.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Derya Hakverdi ile eşi Ulaş Hakverdi ve 1 yaşındaki çocukları Demir Hakverdi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Durumu ağır olan Demir Hakverdi, dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Minik Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Demir H.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sırada baba Ulaş Hakverdi, evladının ceset torbasındaki cansız bedenini otomobile kadar kucağında taşıdı.

HASTANE YOLUNDA KAZA

Minik Demir, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan ailenin dün evden bebeklerini alerjisi tuttuğu için hastaneye götürmek için yola çıktıkları, bu sırada kaza yaptıkları öğrenildi.