Hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı

İstanbul’da, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen ay akşam saatlerinde hastanenin camından giren bir hırsız, etrafı kontrol etmesinin ardından ilaçların olduğu bölüme yöneldi.

Etrafı kontrol eden hırsız, ilaç dolabının kapağını kırıp kanser ilaçlarını yanındaki çantaya doldurdu. Ayrılmadan önce etrafı önlükle silmeyi ihmal etmeyen hırsız, kayıplara karıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin camdan içeri girip kanser ilaçlarının olduğu dolabın kapısını zorladığı, değeri 250 bin lirayı bulan ilaçları çantaya doldurduktan sonra etrafı silip hastaneden ayrıldığı anlar yer aldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hırsızlık olayının fark edilmesi ile Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Şüphelinin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarından da gidiş yönünü belirledi.

Arşiv incelemesinde, şüphelinin A.C.Ş olduğu tespit edildi.

A.C.Ş. isimli şüpheli, evinde gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, Şişli Polis Merkezi’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

A.C.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.