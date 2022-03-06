Hatay'da 18 yaşındaki genç video çekmek uğruna can verdi
Reyhanlı ilçesinde asma köprüde video çekmek isteyen genç, dengesini kaybederek göle düştü. Arama çalışması başlanan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
TÜRKİYE 06.03.2022, 11:49
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde akşam saatlerinde Yenişehir Gölü'ndeki asma köprüde video çekmek isteyen Suriye uyruklu Recep El Reşit (18) dengesini kaybederek suya düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD dalgıç ekiplerinin genci bulmak için yaptığı çalışmalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan Hatay Büyükşehir İtfaiyesi dalgıç ekipleri, gencin cansız bedenini bularak gölden çıkardı.
Gencin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Recep El Reşit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
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