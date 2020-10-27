Hatay'da bir günde 4 farklı noktada orman yangını

Hatay geçtiğimiz günlerde, PKK'lı teröristlerin kundaklamaları sonucu büyük bir tehlike atlatmış, ormanlık alanlarda başlayan yangınlar yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Dün gece terör saldırısına sahne olan şehir, bugün de orman yangınlarıyla uyandı.

Sabahın ilk ışıklarında Arsuz'da zeytinlik yangını, İskenderun Karayılan mevkii ve Dörtyol ilçelerinde yangın çıktı. Çıkan bu 3 yangın da söndürüldü.

1 GÜNDE 4 YANGIN

İlerleyen saatlerde ise bu kez Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde bir yangın daha çıktı.

Akarca mevkiinde çıkan orman yangını bugün Hatay'daki dördüncü yangın olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre, henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen orman yangını sonrası dumanları fark eden mahalleli durumu orman işletme ekiplerine bildirdi.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonrası birçok ev alevlerin arasında kaldı.

Tehdit altında olan evler tahliye edilirken, ekipler yerleşim yerlerine ulaşan yangının kontrol altına alınması için müdahaleyi sürdürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ne doğru ilerlerken, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı da orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

"650 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pakdemirli, "Bugün 14.25 sularında çıkan ve 14.35'te ilk müdahalenin yapıldığı bu yangına 139 arazöz, 15 dozer, 650 personel müdahale ediyor. Meteorolojik koşulların zor 30 derece sıcaklığın olduğu, nemin 30 civarında gittiği koşullar altında bugün maalesef tabii ki yangın sarp coğrafi koşullar altında ilerledi. Tabii ki buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Sarıseki'de bazı tahliyeler ihtiyaten yapılmış ancak vatandaşlar da bu evlerine geriye döndü. Yangının çıkış sebebi olarak da otoban kenarından çıktığı varsayılıyor. Bununla ilgili de herhangi bir bağlantı valiliğimiz tarafından şu anda bulunmadı. Arkamda yer alan özellikle taş ocağının karşı tarafı kuzey olarak arkada görülen yangın şu an da en büyük odak noktamız. Tabii ki coğrafi şartların sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerinin de devam ediyor olması biraz daha çalışma koşullarımızı zorluyor ancak inşallah en kısa zamanda kontrol altına alma konusunda da arkadaşlarımız çalışmalarını apıyorlar." ifadelerini kullandı.

"SABOTAJ İHTİMALİ VAR"

Pakdemirli, bir gazetecinin yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı zaten yapıyor. Şu ana kadar bulunan ne herhangi bir ipucu var ne de herhangi bir bağlantı var."

"ÖNEMLİ BİR ZARAR YOK"

Bakan Pakdemirli, yangının yerleşim yerlerine sıçrama durumuna ilişkin bir soruyu, "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok. Sadece bir tane evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor." şeklinde cevapladı.