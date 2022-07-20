Hatay'da çöpler atlarla toplanıyor

Kuruluş tarihi 1516 yıllarına uzanan Hatay’ın Belen ilçesinde dağların etekleri üzerinde bulunan dar sokaklarda temizlik işlerinde halen atlar kullanılıyor.

Engebeli sokaklar dar olduğu için araçların giremediği iki mahallede çöpler, Belen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı temizlik işçileri tarafından yapılıyor.

8 yıldır belediye bünyesinde atı Kıroğlan ile birlikte araçların giremediği sokakların çöplerini toplayan Ahmet Özkök, ''Sabah 8'de atımı hazırlıyorum ve dar sokaklarda işe başlıyorum. Topladığım çöpleri konteynerlere boşaltıyorum. İşimi yaparken dar sokaklarda bazen zorluklar yaşıyorum vatandaşlar çöplerini poşetlere doldurup kapı önlerine koyuyorlar bende onları topluyorum. Atımın ismi Kıroğlan iyi anlaşıyoruz ben ona bakıyorum. Tımarını yapıyorum yemini veriyorum iki arkadaş gibi oda bana bakıyor ben onun sırtından ekmek yiyorum bana asla huysuzluk yapmaz seviyorum atımı” dedi.

Vatandaşlar ise Belen’in doğal yapısından dolayı çöplerin dar sokaklarda böyle toplandığını yıllardır aksatılmadan bu hizmet verildiğini söylediler.