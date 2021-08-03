Hatay'da havuza atlarken başını betona çarptı, öldü
Havuza atlarken başını beton zemine çarpan genç, hayatını kaybetti. Polis, trajik ölümle ilgili soruşturma başlattı.
TÜRKİYE 03.08.2021, 12:34
Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde, gündüz saatlerinde serinlemek için bir sitenin havuzunda yüzen 23 yaşındaki Resul Bartu Kılınç, bir süre sonra 1.5 metre derinliğe sahip olduğu öğrenilen havuza atlamak istedi.
Baş aşağı atlayan Kılınç, başını beton zeminine çarparak yaralandı.
DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETMEDİ
Olay yerine çağrılan ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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