Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 07.02.2022, 14:46
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar yaptı.
Operasyonlarda, 3 bin 279 paket kaçak sigara ile 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
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