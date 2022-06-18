Hatay'da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kurulumu devam bir demir çelik fabrikası tesisinde kaza meydana geldi.

Demir yolu güzergahında kontrolsüz giren lokomotif, elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona çarptı.

1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Makinistler gözaltına alındı

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.