Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Hatay’da askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada 3 asker yaralandı. Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen askerler, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.
TÜRKİYE 20.11.2021, 09:58
Edinilen bilgilere göre, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde 'kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, orta refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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