Hatay Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörün yurt içinde tamamen yok edilmesi hedefiyle başlatılan Yıldırım operasyonları sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, operasyon düzenlendi. 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

13 Yıldırım Operasyonu sürüyor

İçişleri Bakanlığı,13 Temmuz'da başlatılan ve 13 ayrı bölgede düzenlenen Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 124 terörist etkisiz hale getirildiğini, 53 işbirlikçi yakalandığını, 190 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı.