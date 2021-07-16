Hatay ve Mersin'de orman yangını

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri ve uçakları, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Alevlerin farklı mevkilere sıçradığı bölgede, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ HELİKOPTERLE İNCELEME YAPTI

Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulundu. Pakdemirli, inceleme sırasında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi aldı.

Yangının etrafını sardığı bazı evler, tedbiren boşaltıldı.

BİR YANGIN HABERİ DE HATAY'DAN

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda da dün akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.