Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Özkan (27), Hatay’ın Antakya ilçesi Sofular Mahallesi Enek-Sofular kara yolunda kullandığı otomobilin içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

1 şüpheli gözaltında

Cinayetle ilgili hemen soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçleri, katil zanlısı olduğu öne sürülen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karaman’a götürüldü

Öte yandan uzman çavuşun cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Karaman’a götürüldü.

Hüseyin Özkan için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gözyaşları içerisinde defnedildi

Namaza Özkan’ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya da katıldı.

Kılınan namazın ardından Özkan'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde şehir mezarlığında defnedildi.

2 yıldır görev yapıyordu

Bu arada Özkan’ın, Altınözü Karbeyaz Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.