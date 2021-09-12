Havai fişek yangın çıkardı

Kayapınar ilçesinde bina ve çay bahçelerine yakın boş bir arazide havai fişek atılması sonucu kuru otlar yandı.

TÜRKİYE 12.09.2021, 22:17
Havai fişek yangın çıkardı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında boş bir araziye atılan havai fişek yangına neden oldu.

PANİĞE NEDEN OLDU

Arazideki kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangın, çevrede panik yarattı.

Yangına yakın bir kafede oturan vatandaşlar da araçlarını yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Bazı vatandaşlar ise yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kayapınar #havai fişek #Yangın #Çay #Diyarbakır #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2021
İmsak 04:37
Güneş 06:00
Öğle 12:35
İkindi 16:11
Akşam 19:00
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 5
12. Antalyaspor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Bandırmaspor 4 6
8. Adanaspor 4 5
9. Ankara Keçiörengücü 3 4
10. Altınordu 4 4
11. Kocaelispor 4 4
12. Samsunspor 2 3
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Real Sociedad 4 9
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Real Madrid 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0