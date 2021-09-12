Havai fişek yangın çıkardı
Kayapınar ilçesinde bina ve çay bahçelerine yakın boş bir arazide havai fişek atılması sonucu kuru otlar yandı.
TÜRKİYE 12.09.2021, 22:17
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında boş bir araziye atılan havai fişek yangına neden oldu.
PANİĞE NEDEN OLDU
Arazideki kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangın, çevrede panik yarattı.
Yangına yakın bir kafede oturan vatandaşlar da araçlarını yangın bölgesinden uzaklaştırdı.
Bazı vatandaşlar ise yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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