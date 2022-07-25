Havuza atılan damat arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı
Düğün gecesi arkadaşları tarafından suya atılan damadın o anları saniye saniye kaydedildi.
TÜRKİYE 25.07.2022, 10:20
Bursa'da düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi.
Birçok düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından sürprizler yapılırken geleneksel adetler de unutulmuyor.
Dünyaevine giren damat, mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarının sulu şakasına maruz kaldı.
Havuzun içinde çiftetelli oynadılar
Gece bitmeden arkadaşları tarafından bacaklarından tutularak havuza atılan damat neye uğradığını şaşırdı.
Ardından gençler de havuza atladı. Kıyafetlerinin ıslanmasını umursamayan gençler suyun içinde çiftetelli oynadı.
O anlar kaydedildi
Görenleri hem şaşırtan hem de güldüren o anlar saniye saniye kaydedildi.
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