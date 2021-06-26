Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi!

Antalya'da işkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilmişti. Yeni bir hayata başlayan İpek, bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Hedefinin matematik öğretmenliği olduğunu söyleyen Melek İpek, tüm kadınlara da ''Kazanamadık, diye bir şey yok. Bu hayatta yapamayacağımız bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağız. Okusunlar, ayakların üzerinde dursunlar" diyerek mesaj verdi.

TÜRKİYE 26.06.2021, 15:01 26.06.2021, 15:11
Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 7 Ocak'ta kendisine işkence edip, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak, öldüren Melek İpek, mahkemece tutuklandı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra serbest bırakıldı.

TAHLİYE SONRASI ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANDI

Tahliye edildikten sonra ailesine ait Kovanlık köyündeki çiftlik evine geçen İpek, günlerini burada geçirmeye başladı. Kızları C. D. (10) ve İ. N. ile birlikte ders çalışan İpek, üniversite sınavına hazırlandı. Hedefi matematik öğretmenliği olan İpek, bugün YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) milyonlarca aday gibi ter döktü.

SINAVA KIZIYLA BİRLİKTE GELDİ

Gece uyuyamadığını anlatan Melek İpek, sınav öncesi heyecanını paylaştı. İpek, çok heyecanlı olduğunu ve herkese başarılar dilediğini belirterek, "Sınava 3'üncü girişim, inşallah kazanacağım. Kazanamazsam da seneye tekrar deneyeceğim çünkü çok fazla çalışmak için sürem olmadı. Sınava küçük kızım İ. ile geldim. Bana destek olacak. İnşallah ilerleyen zamanda ben de kızımı sınava getireceğim" dedi.

Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var

ANNESİNE BAŞARILAR DİLEDİ

Annesinin sınavının bitmesini dışarıda dayısıyla birlikte bekleyen İ. N. İ. ise "Çok heyecanlıyım, anneme başarılar diliyorum" diye konuştu. Melek İpek'in kardeşi Göksel Çelik de "Küçük yeğenimle birlikte geldik. Sınava gideceğiz, diye sabah erkenden ablam bizi kaldırdı. Onun heyecanıyla biz de endişeliyiz. İnşallah sınavı güzel geçer ki hayatının geri kalanını daha güzel yerlerde geçirir. Daha iyisini yapar. İnşallah bundan sonraki hayatında çok daha mutlu olur" dedi.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

Sınav çıkışı ilk olarak kızına sarılan Melek İpek, "Bildiklerimi, elimden geleni yaptım. Hayırlısı artık. Hedefim matematik öğretmenliği, Antalya'da yaşadığım için de Akdeniz Üniversitesi'ni kazanmak istiyorum. Olmazsa seneye bir daha deneyeceğim" diye konuştu.

Kadınlara da seslenen İpek, "Kazanamadık, diye bir şey yok. Bu hayatta yapamayacağımız bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağız. Okusunlar, ayakların üzerinde dursunlar" dedi.

#Yükseköğretim Kurumları Sınavı #Melek İpek #Matematik #Antalya #Güncel #aksu tv haber #YKS
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