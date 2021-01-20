Son dönemde hayvanlara yönelik şiddet ve işkencelerin ardından hayvan hakları yasasının çıkarılması için sık sık çağrılar yapılıyordu.

Hayvanlara şiddet uygulayanların para cezasıyla kurtulmasına karşı çıkan hayvanseverlerin isteği gerçek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatın ardından AK Parti kurmayları harekete geçti.

Hayvan haklarıyla ilgili yapılan çalışmalar, yasa teklifi haline getirildi.

Konuyla ilgili açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

HAYVAN HAKLARI YASASI İÇİN GERİ SAYIM

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, "Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız." dedi.

ERDOĞAN: BU YASA NEYİ BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlıktan nasibini almamış, bu vicdansızları her gün görüyoruz. Bu nedir böyle? Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın" ifadelerini kullanmıştı.