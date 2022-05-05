Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlı 1 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 05.05.2022, 22:42
Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Meyilaliefe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada E.S., A.Ö'ye (50) tüfeğiyle ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. A.Ö'nün cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, E.S'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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