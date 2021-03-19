Hayvanat bahçesindeki geyiği yediler!
Seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediği belirlenen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu.
Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca, jandarmaya haber verildi.
Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.
KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.
VURDUKTAN SONRA YEDİLER
Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip, yediklerini söyledi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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