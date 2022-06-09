Hazine Bakanlığı: Ekonomiye ilişkin atılan adımlar paylaşılacak

Son dönemde artan enflasyon oranları ve kur dalgalanmaları spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Bu kapsamda harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Ekonomide küresel ve lokal olarak yaşanan gelişmelerin belirtildiği açıklamada ortaya atılan spekülasyonlara dikkat çekildi.

"Asılsız iddiaların devam ettiğini görmekteyiz"

Bu akşamdan itibaren atılacak adımların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilen açıklamada, "Rasyonel olmayan söylemler eşiliğinde döviz fiyatlarına dair spekülatif ve asılsız iddialarda bulunulmaya devam edildiğini görmekteyiz.

"Atılacak adımlar kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.