Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi

Bakan Elvan, "Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 dönemi desteklerine ilişkin Elvan, "Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira harcama yapmış olacağız." diye konuştu.