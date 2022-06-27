Hazır ürünler yorgancılığı bitirme noktasına getirdi!
Kahramanmaraş’ta 45 yıldır yorgancılık mesleğini yapan Osman Babaoğlu, evlerde kullanılan hazır ürünlerin yorgancılığı bitirme noktasına getirdiğini ifade etti.
TÜRKİYE 27.06.2022, 15:47 27.06.2022, 17:57
Hazır dikim yorganların çıkması ile birlikte öncelerden her mahallede olan yorgancıların sayısı yok denecek kadar azaldı.
Türk ailelerinin çeyizlerinde olmazsa olmaz olan el işi yorganlar, şimdilerde yerini hazır yorganlara bırakmış durumda.
Durum böyle olunca hem yorgancılık mesleği hem de el işi sanatı bitme noktasına geldi. Çırak yetişmeyen ve bitme noktasına gelen meslekte Kahramanmaraş’ta bu mesleği devam ettiren az sayıda yorgancı kaldı.
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