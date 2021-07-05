Haziran ayı enflasyonu belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı
TÜİK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.
Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin,
"Memurların yüzde 8,45 oranında zam alması bekleniyor." dedi.
TÜFE, geçen yılın ikinci yarısında yüzde 8,37 artmıştı
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2020'nin ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,37 artmıştı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4'lük zam aşılmış, bu nedenle yaklaşık yüzde 4,33'lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıkmıştı.
2021'in ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu.
Buna yüzde 4,33'lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 olmuştu.
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