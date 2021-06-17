HDP binasında bir kadını öldüren şüpheli yakalandı
İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasına giren silahlı saldırgan parti görevlisi kadını öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.
TÜRKİYE 17.06.2021, 15:56
Olay, Çankaya semtinde 32 iş yerinin bulunduğu iş hanının 2'nci katında yaşandı. Tabancayla HDP İl Başkanlığı'na giren O.G., ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu parti çalışanı bir kadın hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokak giriş çıkışa kapatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüpheli O.G.'nin sağlık çalışanıyken istifa ettiği belirtildi. Şüphelinin psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.
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