HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanları gözaltına alındı
HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanları gözaltına alındı. İstanbul HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması yapıldığı sırada binanın duvarlarında asılı olan terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ortaya çıkmıştı.
TÜRKİYE 26.01.2021, 01:10
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda, PKK terör örgütüne ait afişler ve posterler bulunması üzerine operasyon başlatılmıştı. Operasyonda binadaki bilgisayarlara, harddisklere el konulmuştu.
İlçe başkanlığından çıkan harddiskler incelendi. İnceleme sonuncu, HDP ilçe başkanlığındaki iki yönetici örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.
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