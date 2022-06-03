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HDP il ve ilçe başkanları hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında HDP'lilerin de olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TÜRKİYE 03.06.2022, 09:18
HDP il ve ilçe başkanları hakkında gözaltı kararı

Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer almakta.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 ilde 40'tan fazla kişi hakkında gözaltı kararı

İHA'nın aktardığına göre; Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verdi.

İstanbul’da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.

İstanbul'da GÖÇİZDER'e operasyon: 22 gözaltı

Terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şirinevler'de bulunan derneğin, PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlanan fonları kullandığı belirlendi.

Derneğin, bu fonları, örgüt propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak ve seminer düzenlemek şeklinde örgütsel etkinliklerde kullanarak ve muvazaalı hukuk işlemleri ile elde edilen kaynakları örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcadığı tespit edildi.

Özellikle 2015 yılında yaşanan "Hendek olayları" esnasında göç etmek zorunda kalan, yakını örgüt kırsal alanında faaliyet yürüten veya bu olaylarda öldürülen kişilerin ailelerine sistematik ve aynı oranda para aktarıldığı MASAK raporundan anlaşılan derneğe yönelik bu sabah operasyon talimatı verildi.

Şirinevler'deki dernek binasına operasyon

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 5 ilde 28 şüphelinin adresi ile derneğin Şirinevler'deki binasına operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıları arama çalışmaları ise sürüyor.

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