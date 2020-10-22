HDP ilçe eş başkanları gözaltına alındı

Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla polis ekipleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama yaptı.

Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi.

Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp, cep telefonlarına da el koydu.