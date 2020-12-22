HDP'li eski vekil Leyla Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verilmişti.

Leyla Güven hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararının verilmesinin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarında Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğunu saptadı. Güzel'in belirlenen adresine düzenlenen operasyonda Leyla Güven, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güven, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

TERÖRİSTE VIP TEDAVİ!

CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek'in hastanesinde "Suriyeli Muhammed" sahte ismiyle PKK'lı teröristin tedavi ettirildiği, teröristi hastaneye milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'in aracı ile taşındığı belirlenmişti.