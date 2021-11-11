HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi
Anayasa Mahkemesi HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin'in bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.
TÜRKİYE 11.11.2021, 10:22
HDP'nin kapatılma davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay'a gönderdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bir ay içerisinde bu savunmayı inceleyerek esasa ilişkin mütalaa vermesi bekleniyor.
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