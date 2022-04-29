HDP saldırganından mahkeme başkanına tehdit

İzmir'de 17 Haziran 2021'de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Onur Gencer Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Deniz Poyraz'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılan avukatları, sanığın salona getirilmemesine tepki gösterirken, çapraz sorgu için sanığa yaklaşık 300 soru hazırladıklarını ancak SEGBİS ile bağlanmasının yüz yüzelik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Katılan avukatları, sanığın duruşma salonuna getirilmesini talep ederken, mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

Mahkeme heyeti, çapraz sorgu için sadece katılan vekillerine izin verileceğini söylemesinin ardından salonda bulunan diğer avukatlar heyete tepki gösterdi. Kararı eleştirin İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in talebi üzerine duruşmaya 5 dakika ara verildi. Aranın ardından söz alan sanık avukatı Ahmet Can Gürlek, mahkeme heyetinin avukatların tutanağa geçirilmesi talebini reddetmesi kararından dönülmesini talep etti.

Gürlek'in ardından bir kez daha söz alan katılan vekilleri ise mahkeme heyetinin davadan çekilmesini, aksi takdirde heyetinin tüm üyelerinin reddini istediklerini söyledi.

Mahkeme başkanına tehdit

Avukatların konuşmalarının ardından mahkeme başkanı tutuklu sanık Onur Gencer'e söz verdi. Sanık Gencer, “Kendi söylemleri gösteriyor ki HDP binaları, PKK'nın karargahı ve terör yuvalarıdır” diyerek tahrik indirimi istedi.

Bunun üzerine salondakiler sanığa tepki gösterirken, mahkeme başkanının uyarısı üzerine sanık Gencer bu kez mahkeme başkanına hitaben, “Senin başına bela olurum başkan” diyerek mahkeme başkanını tehdit etti. Mahkeme başkanı, sanığın SEGBİS odasından çıkarılmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmada salonda bulunması için cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Heyetin çekilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, heyetin reddi kararını vermesi için dosyanın İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.