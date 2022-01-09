HDP'li vekilin teröristlerle çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

"Koçero Meleti" kod adlı terörist Volkan Bora 2017'de Adıyaman kırsalında etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinden çıkan cep telefonu incelemeye alındı.

O telefonda, HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kamplarında teröristlerle çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.

Terörist Volkan Bora ile HDP'li vekil Semra Güzel'in aynı dönemde Harran Üniversitesi'nde okudukları ve tanıştıkları biliniyor.

Volkan Bora'nın üniversiteyi bitirince örgüte yakın medya kuruluşunda muhabirlik yaptığı ve daha sonra örgüte katıldığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Haklarında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekilleri arasında Semra Güzel de yer alıyor.